"اتصالات النواب": كراسات الإسكان بتتباع بثلاثة أضعاف ثمنها

كتب- نشأت علي:

أنتقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعامل الهيئة القومية للبريد في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة بأن ماحدث لايمكن السكوت عليه خاصة أن الكراسة بتتباع بثلاثة أضعاف تمنها.

وقالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنه بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد، بإننا نحتاج استراتيجيه واضحة لوضع معايير أكثر حوكمه مع الإعلانات القادمه للإسكان، مع مراعاه حملات التفتيش الموسمي على الموظفين.

وأضافت أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن، وهذة الجهود تصطدم بمعوقات وهي إسناد كراسات الإسكان إلى هيئة البريد المصري وما حدث من تقصير في هذا المسألة تحتاج إلى وقفة.

ولفتت وكيل اللجنه، بأننا نريد معالجة وشفافية ونزاهة، خاصة أنني تقدمت بوقائع رسميه بخروقات في بعض مكاتب البريد.

وتقدمت وكيل اللجنه لوزارة الداخلية بالشكر لتشكيل حملات لاقرار قواعد عادلة لتوزيع كراسات الاسكان للمواطنين.

من جهته أكد النائب محمد يسري عبادة، بأن الدولة المصريه عازمة على توفير سكن كريم وملائم لكل مواطن وإن طروحات الإسكان تهم السواد الأعظم من المواطنين، ولابد من إقرار قواعد وإجراءات حاسمه لضمان عدم تكرار ماحدث في بيع كراسات الإسكان بالبريد.

من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، أن وزارة الإسكان منذ فترة توقفت عن طروحات الإسكان مما خلق حالة شغف عند المواطنين عدد معين من الكراسات وبدانا بـ 150 ألف كراسة.

وأكد "علوان، أن البريد وزع 650 ألف كراسة تم بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.