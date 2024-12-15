حلمي النمنم: إسرائيل لن تترك الجولان مهما حدث من مفاوضات مستقبلية

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن إسرائيل لن تترك الجولان المحتلة مهما حدث من مفاوضات مستقبلية، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية؛ بسبب اشتعال المنطقة في أذرع عدة سواء في لبنان أو سوريا أو إيران أو السودان وغيرها.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، التاريخ يقول إن ما حدث في سوريا كان مخطط له من قبل الغرب بإدارة أمريكية.

وتابع وزير الثقافة الأسبق: تركيا أعلنت أنها تواصلت مع إيران وروسيا بعد معاونة بشار الأسد، وهذا يعني أن هذا الرجل قد انتهى دوره في تلك اللعبة السياسية، منشددا على أن سوريا بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية (كتابا مفتوحا).

واستكمل قائلا: لا نبالغ في قوة هيئة تحرير الشام لأنها ليست بقوة الجيوش النظامية، خاصة أنهم لم يضعوا أيديهم على نصاب الأمور في الدولة حتى الآن بعد سقوط نظام بشار.

واختتم قائلا: أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) هو من اتفق مع أمريكا على إسقاط نظام بشار، وحال ترشحه للانتخابات السورية يجب أن يتم بعد وضع جيش للدولة ودستور جديد وعودة للعلاقات الداخلية والخارجية واعتماد نظام للانتخابات.

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