مجلس النواب يوافق على موارد صندوق الدعم النقدي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 41 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمتعلقة بالموارد المالية لصندوق الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة (41) أصلها المادة (40)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

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