وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركة "تتراباك"، الرائدة في حلول تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وشركة "يونيبورد" إحدي أكبر شركات إنتاج الورق المقوي، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

حضر الافتتاح، السفير السويدي بمصر، هوكان إيمسجور، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم، مساعدة وزيرة البيئة، والدكتور عيد الراجحي، مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة، ووائل خوري، العضو المنتدب لشركة "تتراباك مصر"، وشريف المعلم، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبورد، والمهندس أحمد أبو السعود، مدير الاستدامة بالشركة.

في بداية اللقاء، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية في مصر، مشيرة إلى أن افتتاح هذا الخط يدعم الرسالة الرئيسية التي قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات "جمع أكتر، تدور أكتر، دفن أقل"، بالإضافة إلى تجنب التاثير السلبي للمخلفات التي لم يتم تدويرها إذا لم يتم التخلص منها بشكل آمن، باعتبار أن قطاع المخلفات يعد ثاني قطاع بعد (الكهرباء والنقل والبترول) مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ.

كما أشارت إلى أن المشروع الذي بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتي عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء في وضع قانون المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل على تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع تم باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه على مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى سعة 8000 طن سنويًا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة.

وبحسب الخطة المقررة، من المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة يونيبورد نجحت في تخطي الهدف الأول المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.

كما أشارت وزيرة البيئة، فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، إلى أن صدور القرار الخاص كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقًا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كل الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك أصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في أكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الأطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة إدارة المخلفات من أرض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي كتطبيق عملي لالتزام شركتي "تتراباك" و"يونيبورد" بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، لتتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ولفتت إلى أنه ضمن جهود الإعداد لافتتاح خط الإنتاج، أجرت شركة "تتراباك" بحثًا موسعًا بالتعاون مع مركز استشارات CID، كما استخدمت تطبيق DWAR من شركة Environ Adapt لتحسين عمليات التحليل الرقمية والوصول إلى أفضل الأساليب الفعالة لعمل نظام جمع العبوات الكرتونية المستخدمة.

وأبدت ياسمين فؤاد، تطلعها لتكرار هذه التجربة في العديد من المنشآت الصناعية الأخرى.

من جانبه، أوضح وائل خوري، العضو المنتدب لشركة "تتراباك مصر" أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع يونيبورد لتقديم أول خط إنتاج لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، وهو خطوة مهمة لدعم البنية التحتية لإعادة التدوير في مصر، حيث لا يمثل فقط التزام الشركة الدائم بمعايير الاستدامة، لكنه في الوقت نفسه يدعم أهداف العملاء في تحقيق هذه المعايير.

وأكد "خوري"، أن الأهم من ذلك كله، أن العائد سينعكس بطريقة إيجابية على المجتمع المصري بأكمله.

وأضاف شريف المعلم، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبورد، أن الشركة ملتزمة بتحقيق الاستدامة، وإدرك مسؤوليتها تجاه البيئة، لافتًا إلى أن هذا الأمر هو الذي شجع شركة ينيبورد على التعاون مع شركة تتراباك في هذا المشروع الذي يتماشي مع أهدافها في الاستدامة.

وأضاف: نحن كشركة رائدة في إنتاج الورق المقوي في الشرق الأوسط، نقوم بإنتاج أكثر من 150 ألف طن من الورق سنويًا، مما يلبي أكثر من 70% من احتياجات السوق المحلية من الكرتون، وتتمثل مهمتنا الأساسية في تلبية الطلب المتزايد على الكرتون بأسلوب مستدام، حيث يعتبر أحد أكثر مواد التعبئة انتشارًا واستخدامًا.

جدير بالذكر، أنه خلال المراحل التمهيدية قبل افتتاح خط الإنتاج، أعدت الشركتان بيئة العمل من أجل ضمان إنسيابية عملية جمع العبوات الكرتونية المستخدمة وتحقيق مستهدفات الإنتاج، حيث تعاونتا على مدى 16 شهرًا في بناء شبكة شاملة من جامعي العبوات، وتنفيذ دراسات وتجارب لفهم أفضل لديناميكيات العملية، وتحديد الأسعار العادلة، وتنفيذ عدد من النشاطات لتحفيز عمليات الجمع.

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