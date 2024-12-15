نائبة: يجب مواجهة التخوف من تشريعات انضمام صحفيي المواقع الإخبارية للنقابة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصحافة وحريتها تمثل الدرع الحصين لصوت الشارع والمواطن، مشددة على أهمية تعزيز حرية الصحافة ودعمها من قِبل جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة بعنوان "أوضاع الصحافة والصحفيين والتدخلات التشريعية المطلوبة"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يُعقد بمقر النقابة.

وأضافت العادلي: "نحن كنواب صحفيين على استعداد للتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين لوضع أي تشريع قانوني يهدف إلى تنظيم العمل الصحفي والارتقاء به".

وأشارت النائبة، إلى قضية انضمام العاملين بالمواقع الإخبارية إلى النقابة، قائلة: "من الضروري القضاء على التخوف من إصدار تشريع قانوني يتيح لصحفيي المواقع الإخبارية الانضمام إلى عضوية نقابة الصحفيين، بما يساهم في تعزيز دورهم ودعم المهنة".

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