العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

كتب- محمد أبو بكر:

قرر وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.

وبحسب بيان، وجه "جبران"، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار إستمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها العمالة غير المنتظمة.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمُقاولين وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها على منح سنوية في مناسبات هي: المولد النبوي الشريف ، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك ،وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث، وشهدت المنظومة مؤخرًا استحداث بند مواجهة الحوادث والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين" على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

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