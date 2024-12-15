طلب إحاطة لعدم حصول 13 ألف شاب بكفر الشيخ على وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، الحكومة بتخصيص عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب على نطاق محافظة كفر الشيخ خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية وعدم وجود قدرة مالية لدى الشباب المقبل على الزواج على الشراء.

وقال "شمس الدين"، في طلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن شباب محافظة كفر الشيخ بجميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى نطاق المحافظة يعاني أشد المعاناة في الحصول على وحدات سكنية، نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة جنونية ولا توجد أي قدرة لدى شباب كفر الشيخ على الشراء.

وكشف البرلماني، عن وجود 13 ألف شاب من شباب محافظة كفر الشيخ قاموا بحجز وحدات داخل مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005، وحتى الآن لم يحظوا بتخصيص وحدات لهم، مطالبًا من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الادارة المحلية لمناقشته.

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