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بدون شروط ولا قرعة.. آخر موعد للتقديم على الحج المباشر 1446ه

11:26 م السبت 14 ديسمبر 2024

الحج

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن طرح باقات الحج المباشر 1446هـ-202، بدون قيود أو شروط أو قرعة لهذا العام.

آخر موعد للتقديم على الحج المباشر 2025

وحددت "السياحة"، أخر موعد آخر موعد للتقديم على الحج المباشر 2025 للشركات الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024.

وأوضحت الغرفة، أن خطوات تقدم الشركات بطلب الاشتراك في الحج المباشر 2025، كما يلي:

- التقدم بطلب إلى الإدارة "المركزية للشركات السياحية - وزارة السياحة والآثار - العاصمة الإدارية".

- توضيح العدد حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة.

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