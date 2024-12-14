ياسمين عز: كفاية تقاليع غريبة في الأفراح.. ١٠ مصورين ليه هو فرح الأميرة ديانا؟

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز على الظواهر الغريبة التي أصبحت تميز حفلات الزفاف مؤخرًا، مشددة على أهمية أن تكون العروس هادئة ومرتاحة، حيث يجب أن تشعر بأنها ملكة في يومها الخاص.

وخلال تقديمها برنامج "كلام الناس" الذي يُبث عبر فضائية "إم بي سي مصر"، استنكرت ياسمين وجود 10 مصورين في حفلات الزفاف، متسائلة: "١٠ مصورين ليه هو فرح الأميرة ديانا؟ وليه العريس يشيلها ويلف بيها زي المروحة".

كما انتقدت طريقة حمل العريس للعروس والتجول بها كما لو كانت مروحة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تسهم في إحداث فوضى في مفهوم الزفاف.

وتابعت ياسمين عز بقولها إن حفلات الزفاف قد تم تنظيمها في الأساس لإشهار الزواج ولتكون مناسبة يحتفل فيها العروسان ببدء حياتهما الجديدة معًا، وليس لتكون ساحة لتقاليع غير مألوفة أو مبالغ فيها.

كما وجهت رسالة للسيدات: "يا ريت يا مدام تكوي لجوزك بيجامته قبل ما ينام.. افترضي جاله في الحلم مشوار كدة ولا كدة؟ لازم تبقي جاهزة".

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