وفاة شقيق الداعية محمد حسان بعد صراع مع المرض

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن أنس حسان، وفاة عمه وهبة حسان، شقيق الداعية محمد حسان، ظهر السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال أنس حسان، عبر صفحته على "فيسبوك": إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا "عمي الحبيب وهبة حسان" لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون نسألكم الدعاء.

وأضاف: صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب بمجمع أهل السنة بقرية دموه -مركز دكرنس -محافظة الدقهلية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الداعية وهبة حسان كان يعاني منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وأجرى عملية لزراعة الكبد، وتُوفي على إثرها.

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