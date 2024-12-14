بسبب الإقبال.. استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا

كتب- محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار إقامة سوق اليوم الواحد، اليوم السبت، بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر بالتعاون مع وزارة التموين ليعمل السوق يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن اليوم السبت يشهد أيضًا استمرار إقامة سوق اليوم الواحد بعين شمس والذي يخدم منطقتي المرج وعين شمس.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة تشهد كذلك إقامة سوق اليوم الواحد بمناطق شرق مدينة نصر، وحلوان، والأميرية كل يوم جمعة حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، وإلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن نشر أسواق اليوم الواحد في العاصمة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها لتميزها بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض السلع تقدمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة في كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

كما أشار محافظ القاهرة، إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30% عن مثيلاتها في السوق.

مواعيد أسواق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والأسماك، والألبان والجبن، والخضر والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

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