نشرة التوك شو| حقيقة المتحور الجديد لـ كورونا في مصر وتحذيرات من السماسرة الوهميين للحج

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كيف تخطت صادرات مصر الزراعية الـ 5 مليارات دولار؟

أكد الدكتور حسام محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، أن منتج الموالح المصرية غزى كل الأسواق العالمية وخاصة في إسبانيا وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر منذ 2019 تتصدر الترتيب العالمي بإنتاج نحو 2.3 مليون طن سنويا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد: البرتقالة المصرية مفيش زيها في العالم، ومنتجنا مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وهذا ساعد في فتح أسواق جديدة بدول العالم الكبرى.

مصطفى بكري منفعلًا على تدمير الجيش السوري: "مفيش شنب أتهز"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مظاهرات عارمة في سوريا تهتف للعهد والرؤى الجديدة التي ترسم خريطة المستقبل، بالتزامن مع اجتياح إسرائيلي في الأراضي السورية لقرى جبل الشيخ وريف دمشق.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إلى أن مصر في نكسة 1967 فقدت 80%من السلاح، وتم تسميتها بـ بنكسة، معلقا: جميع العرب وقفوا مع مصر في تلك الأزمة حينها، والآن جيش الاحتلال دمر 80% من قدرات الجيش السوري، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية رويترز.

اطلبوا الحج بالطرق الشرعية.. غرفة السياحة تُحذر من السماسرة الوهميين

حذر الأستاذ عاطف عجلان، عضو غرفة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من التوجه إلى السماسرة أو الكيانات الوهمية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أكد عجلان، على أهمية السفر بطريقة شرعية من خلال الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية، أو وزارة التضامن، أو شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة المصرية.

"قوى النواب": آليات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي لدعم الأسر وتمكينها

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك آلية واضحة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد صدوره.

خلال لقائه في برنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أشار منصور إلى أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمسة أنواع من الأسر، بما في ذلك الأسر المعالة، والأسر التي فقدت عائلها، والأسر الفقيرة.

هل هناك دلائل على تحور جديد لكورونا في مصر؟.. أستاذ مناعة يحسم الجدل

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا عالميًا، مشيرًا إلى أن معدلات الفيروسات التنفسية المعتادة مثل فيروس الغدي والإنفلونزا تستمر في الانتشار.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية النهار، أوضح الحداد، أنه حتى الآن لا توجد دلائل على وجود تحور جديد للفيروس داخل مصر، وأن الفيروسات التي تظهر حاليًا هي نفسها التي كانت موجودة في السنوات الماضية.

ياسمين عز: الأهلي هيعمل من باتشوكا "شكشوكة".. وتوجه نصائح للزوجات

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للزوجات قائلة: "الحياة ليست مضمونة وفي لحظة ممكن العمر يخلص".

خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، قالت عز: "في الوقت اللي بتفكري في طول العمر، زوجك مشغول بالتفكير في طول فاتورة السوبر ماركت وطلباتك التي لا تنتهي، صحصحي وفوقي، واهتمي بزوجك وبيتك".

المفتي يوضح حكم المغالاة في أسعار السلع

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المغالاة في رفع الأسعار وتحميل الناس فوق طاقتهم يعد من أشكال الاحتكار المحرم شرعًا، مشيرًا إلى أن الشرع الإسلامي يلعن المحتكر لما يسببه من معاناة للناس.

ودعا "عياد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، التجار إلى الرفق بالناس، موضحًا أن من يسعى إلى البركة في رزقه ورزق أسرته، يجب أن يتحلى بالتيسير والرحمة في تعاملاته التجارية، لأن الرفق بالآخرين يجلب رفق الله بالإنسان.

المفتي: الأسرة الضعيفة الهشة نتاج غياب الكفاءة بين الزوجين

قدّم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، نصيحة هامة لكل من يخطط لاختيار شريك حياته، لافتا إلى أن اختيار شريك الحياة يجب أن يعتمد على عنصر الكفاءة بالإضافة إلى الأخلاق والدين.

وقال عياد، خلال لقائه في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إنه يجب أن يكون شريك الحياة ذا كفاءة عقلية وجسدية ومادية واجتماعية ونفسية، فالكفء للكفء هما القادران على تحقيق الكثير من النجاحات.