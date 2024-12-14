غدًا.. الإعلان عن القوائم القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

كتب- محمد شاكر:

يكتم الوسط الأدبي والثقافي أنفاسه استعداداً للإعلان عن القوائم القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، غدًا الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء، في فرعي الرواية والقصة القصيرة، وكتاب السيناريو السينمائي.

وتضم القوائم الأعمال التي تأهلت للمنافسة النهائية، بعد أن خضعت لتقييم دقيق من قبل لجان تحكيم مستقلة تضم نخبة من الأدباء والنقاد والمبدعين، لضمان اختيار الأعمال الأكثر تميزًا واستحقاقًا للفوز.

وفي السياق ذاته، بدأت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، العد التنازلي للتجهيز لفعاليات حفل توزيع جوائز الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية، التي تهدف إلى تكريم أبرز الأعمال الأدبية في مجالات الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة.

وقد شهدت الدورة العشرون إقبالًا واسعًا من الكتّاب والمبدعين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجائزة ومكانتها الرائدة.

وشهدت الدورة السابقة للجائزة مشاركة كبيرة، حيث تلقت 1202 عمل أدبي تنافس عليها كبار وشباب الأدباء والكتاب. وأسفرت النتائج عن تكريم 15 فائزًا لإبداعاتهم المتميزة. وتولت تقييم الأعمال 7 لجان تحكيم مستقلة، ضمت 35 عضوًا من كبار الأدباء والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والدقة.

جائزة ساويرس الثقافية:

تعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أهم أدوار مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عاما، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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