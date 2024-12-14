حدث في منتصف الليل| آليات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي.. وغرفة السياحة تُحذر من السماسرة الوهميين

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

اطلبوا الحج بالطرق الشرعية.. غرفة السياحة تُحذر من السماسرة الوهميين

حذر الأستاذ عاطف عجلان، عضو غرفة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من التوجه إلى السماسرة أو الكيانات الوهمية.

"قوى النواب": آليات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي لدعم الأسر وتمكينها

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك آلية واضحة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد صدوره

"بوم روم مدينتي" تستضيف مؤتمر "الترفيه والجذب السياحي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينالاك"

في إطار فعاليات مؤتمر مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينالاك"، والذي يقام لأول مرة في مصر تحت عنوان "Focus on Egypt"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استضاف المركز الترفيهي الاجتماعي بوم روم مدينتي " قمة مينالاك –مصر" ، بحضور عدد كبير من قيادات الاستثمار السياحي والعقاري بمصر والشرق الأوسط، ومشغلي صناعة الترفيه والجذب السياحي وصانعي المعدات وخدمات التكنولوجيا والخدمات الإبداعية.

الصحة: الدولة حريصة على تقديم أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب الذين تستضيفهم مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب، الذين تستضيفهم مصر، على خلفية

"الطواب" يكشف لمصراوي أسباب رفضه عرض ياسين منصور في "شارك تانك"

كشف المهندس حازم الطواب، رئيس مبادرة ري نايل، عن أسباب رفضه عرض ياسين منصور في برنامج "شارك تانك".

هل هناك دلائل على تحور جديد لكورونا في مصر؟.. أستاذ مناعة يحسم الجدل

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا عالميًا، مشيرًا إلى أن معدلات الفيروسات التنفسية المعتادة مثل فيروس الغدي والإنفلونزا تستمر في الانتشار.

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، والأحوال الجوية المتوقعة.

ياسمين عز: الأهلي هيعمل من باتشوكا "شكشوكة".. وتوجه نصائح للزوجات

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للزوجات قائلة: "الحياة ليست مضمونة وفي لحظة ممكن العمر يخلص".

المفتي: الأسرة الضعيفة الهشة نتاج غياب الكفاءة بين الزوجين

قدّم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، نصيحة هامة لكل من يخطط لاختيار شريك حياته، لافتا إلى أن اختيار شريك الحياة يجب أن يعتمد على عنصر الكفاءة بالإضافة إلى الأخلاق والدين.

فوز المتحف المصري الكبير بجائزة مشروع العام في استخدام عقود الفيديك (FIDIC) عالميًا

حصد مشروع المتحف المصري الكبير، جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوي العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك (FIDIC) 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديك (FIDIC) الدولية والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن.

"الصحفيين" تطلق غدًا مؤتمرها العام السادس بحفل افتتاح كبير بحضور عربي ودولي

يشهد مسرح نقابة الصحفيين، في الخامسة من مساء غدًا السبت، حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريقه إلى التغيير".