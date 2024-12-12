السيسي ورئيس وزراء العراق يحذران من تداعيات تصعيد الصراع بالمنطقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

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