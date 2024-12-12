محافظ الجيزة يكرم أوائل الدورات التدريبية من موظفي الديوان العام

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بثقل مهارات الموظفين والعاملين وتنمية قدراتهم وتكريم المتميزين منهم لضمان توفير كفاءات بمختلف مواقع العمل لتحسين مستوى الخدمات وتلبية توقعات المواطنين من المترددين على كافة منافذ الخدمات من أهالى المحافظة وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحفيز العاملين على التطور ومواكبة التقدم بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة لتكريم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة ومركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام للمحافظة وذلك بحضور محمد نور السكرتير العام والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية.

وأكد المهندس عادل النجار على حرص المحافظة على توفير الفرصة لكافة الراغبين فى تحسين أدائهم من خلال تلقي الدورات اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

كما حرص النجار على تقديم التهنئة للمكرمين مؤكداً على أهمية استمرار رغبتهم فى التميز ومتمنياً لهم دوام التوفيق موجها المكرمين بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل، لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم من خلال البحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

شمل التكريم كلاً من: أوائل الدورات التدريبية فى خطة التدريب للعام المالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وهم (محمد عصام الدين ، شيماء محمود ، أماني مختار ، إيريني صموئيل ، محمد مجدي ، باسم حمدي ، هشام مصطفى ، مني عبد العال ، أمينة سيف الدين ، رشا فتحي ، محمد محمد عبد الله ، حسام الدين جمال ، سامح سيد ، عبد الرحمن عبد العال ، محمد عشري ، محمد السعيد ، فاطمة حسين ، أشرف علي ، عمر علي اسماعيل ، عبد الله محي ، سماح محمد ) وأوائل الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية البشرية لديوان عام المحافظة للعام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م وهم ( أحمد محمود نادي ، نشوي بدر ، أمل بدوي ، نادر عبد الصادق ، محمد شحاتة ، وليد حسين ، سلامه محمد عبد المقصود ، محمد سيد ، زيناهم عبد الفتاح ، شيماء عبد الفتاح ، نورا محمد ، هالة كمال ، مكرم صابر ، خالد عيد ، أحمد محمود ).

وجاءت أسماء المدربين "نجلا فتحي ، عصام عبد الغفار ، عصام محمد ، داليا تحسين ، سماح عفيفي ، نورا أبو سريع ، أحمد محمد عبد الرؤوف ، أحمد محمد عبد المنعم ، أيمن عتريس ، عفاف عبد الحارث ، محمد عبد الوهاب )

ومن الإدارة العامة للموارد البشرية ( سامية عبد الرازق ، هاني محمد ، نورا أبو سريع ، محمد مجدي ، أسماء مصطفي ، مي حسام".

وتقدم المكرمين بالشكر لمحافظ الجيزة علي التكريم ودعمه فى سبيل رفع كفاءة العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والمديريات.

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