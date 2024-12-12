محمود الطوخي قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غداً من الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

خطيب الجمعة من مسجد الواحد الأحد

يلقي الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الطوخي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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