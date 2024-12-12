قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 10 مناطق بينها حلوان والتبين وكفر العلو

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: (التبين - كفر العلو - حلوان البلد - منشية جمال عبد الناصر - شرق وغرب حلوان بالكامل - مدينة الموظفين - تقسيم الاتحاد الاشتراكي - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية).

يأتي ذلك نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه التبين لمحابس وخطوط الطرد وأعمال الصيانة الكهربائية باللوحات الرئيسية المغذية للمحطة ورافع فيضي الخاص بالمحطة مما يستلزم عمل ربط لمحطة مياه التبين.

ويكون ذلك اعتبارًا من الساعة 12 ليل الجمعة 13-12-2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 14-12-2024.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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