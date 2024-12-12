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نص تعديلات قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته بالبرلمان

06:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

مجلس النواب

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يناقش مجلس النواب ئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

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مجلس النواب المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق الأسطول التجاري البحري المصري الصادرات المصرية
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