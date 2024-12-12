تامر أمين يعلق على تقليد محمد رمضان للرئيس السادات

كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامى تامر أمين على تقليد الفنان محمد رمضان للرئيس الراحل محمد أنور السادات فى آخر أغنية له.

وقال أمين خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، إن الرئيس محمد انور السادات أكبر بكثير من أن يهان أو يساء إليه، بخلاف أنه رئيس مصر الراحل فهو أيقونة من أيقونات الزعماء على مستوى العالم.

وتابع تامر أمين: كل يوم يمر يكتشف المصريين وشعوب العالم العبقرية التى كان يتمتع بها الرئيس السادات، و لا أريد أن أبدو أننى أنني عن محمد رمضان، ولكنى أرى أنه قام بتقليد الرئيس السادات بحسن نية وليس سوء نيه وأن مقصده لم يكن إهانة الرئيس السادات".

وأكمل :"ما كانش ليه لزوم ان محمد رمضان يقلد الرئيس السادات فى أغنية وكان ممن الممكن أن يقوم بتقليده فى عمل فنى، فيلم أو مسلسل".