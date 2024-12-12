متحدث الحكومة يكشف خطة الدولة لتجنب اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء

كتبت-داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطة الدولة لتجنب اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء لصيف 2025، وقال إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت خطة شاملة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بهدف سد الفجوة الكهربائية في الصيف المقبل.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتيى، المذاع على قناة صدى البلد ،أن الخطة تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاوات من القدرة الكهربائية، وأنه سيتم توفير هذه الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص، مع العمل على تشغيل هذه المشروعات قبل فصل الصيف المقبل.

وأوضح أن هذا النهج يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية مثل المازوت والغاز، مما يساهم في تحقيق استدامة الطاقة وتقليل التكاليف.