إبراهيم عيسى: الجماعات الإسلامية تسيطر حاليا على سوريا

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أي طفل في سوريا يعرف أن نظام الأسد مستبد ووحشي وسجونه ممتلئة بالتعذيب والمساجين، موضحا أن هيئة تحرير الشام تنظيم إرهابي يدير سوريا رغم التجميل وبالفعل توجد فرحة غامرة بسقوط ديكتاتور ولكن في رعب وفزع من الجماعات الإرهابية.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الجماعات الإسلامية هي التي تسيطر على سوريا وتحكمها الآن وتقصي الشعب السوري نفسه وتطيح بكل القوى السورية التي يحاول بعضها التذلل للاقتراب من هذه التيارات، مضيفا: "الشعب السوري يعلم مدى قمع واستبداد نظام الأسد ولا داعي لإلحاح الجماعات المتطرفة في إبراز هذه الفكرة".

وأكد إبراهيم عيسى، أن سوريا لا تشم هواء الحرية كما يدعي البعض ولكنها تشم رائحة الإرهاب الملوث بالدماء وهيئة تحرير الشام حولت سوريا لمرتع للاحتلال الأجنبي، مشددا على أن ما يحدث في سوريا لا يقف عند سوريا فقط وهيئة تحرير الشام تعمل من أجل مصالح تركيا وإسرائيل.

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