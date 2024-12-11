حدث في 8 ساعات| حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وأسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكثر من 10 شركات خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل برنامج الطروحات الجديدة، موضحًا أنه سيتم طرح أكثر من 10 شركات، وأنه حدث طرح منذ شهر فيما يتعلق ببنك المصرف المتحد.

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حقيقة زيادة أسعار الكهرباء بداية 2025 بعد ارتفاع الغاز والمازوت عالميًّا

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه غير مطروح خلال الفترة المقبلة الإعلان أية زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك رغم ارتفاع تكلفة الكيلووات/ ساعة، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالميًّا؛ وهو ما يُحمِّل الوزارة أعباء مالية إضافية.

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التقديم غدًا.. رسميًّا وظائف جديدة في السعودية ورواتب تتخطى 121 ألف جنيه -تفاصيل

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتَي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

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الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط.. تفاصيل توقيع عقد الاتفاق

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية، وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية.

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شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية نظرا لقرب بلوغ شاغليها سن المعاش القانوني.

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فيديو وصور- وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكي بجنود "قاهر- 3" لوحدات متمركزة شرق القناة

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ( قاهر- 3) لعدد من وحدات قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

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الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "الجيزة الجديدة" وتعديل مسمى كلية الفنون الجميلة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

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