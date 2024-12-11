لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الأعلى للإعلام" يهنئ مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

06:17 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

المهندس خالد عبد العزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وجميع الأعضاء، مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد برئاسة طارق نور.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن خالص أمنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهمتهم القادمة لتطوير المنظومة الإعلامية والارتقاء بالإعلام المصري بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية الإعلام المهني الذي يراعي حق الجماهير في الحصول على الأخبار الحقيقية في ظل انتشار الشائعات، بما يخدم الدولة المصرية ويراعي مصالحها في ظل الأزمات والصراعات المنتشرة في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف منحة حكومية جديدة.. ومصدر يكشف التفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

حج 2025.. مدبولي يحذر المواطنين: أي التفاف سيعرضك لمخاطرة كبيرة

بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة

المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإدارة الجديد للشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة