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الرئيس السيسي يغادر أيرلندا عائدًا للقاهرة في ختام جولته الأوروبية

05:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، العاصمة الأيرلندية "دبلن" عائداً إلى أرض الوطن في ختام جولته الأوروبية.

جاء ذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل.

كان الرئيس السيسي، قد بدأ الخميس الماضي، جولة أوروبية شملت "الدنمارك والنرويج وأيرلندا".

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