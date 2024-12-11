الرئيس السيسي يغادر أيرلندا عائدًا للقاهرة في ختام جولته الأوروبية
05:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، العاصمة الأيرلندية "دبلن" عائداً إلى أرض الوطن في ختام جولته الأوروبية.
جاء ذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل.
كان الرئيس السيسي، قد بدأ الخميس الماضي، جولة أوروبية شملت "الدنمارك والنرويج وأيرلندا".
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي يغادر أيرلندا جولة السيسي الأوروبية السيسي يعود إلي أرض الوطن
فيديو قد يعجبك: