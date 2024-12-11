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مدبولي: انتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد خلال الأيام المقبلة

03:37 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر التضخم النقدي شهد تحسنا كبيرا خلال هذا الشهر الحالي، وانخفض لـ25.5% وهذا أهم رقم شهدناه على مدار العامين الماضيين.

وأضاف "مدبولي"، أن البنك المركزي أعلن زيادة احتياطي النقد الأجنبي من الدولار حيث وصلنا إلى نحو 47 مليار دولار احتياطي في خلال الشهر الماضي والدولة مستمرة في كل الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها في هذا الأمر.

وأوضح رئيس الحكومة، أن البرنامج المصري يسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، وكل الخطوات الخاصة بعملية المراجعة الرابعة ستنتهي خلال الأيام المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي برنامج صندوق النقد رئيس مجلس الوزراء مؤشر التضخم النقدي
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