تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتسجل القاهرة 23 درجة نهارا.

وأكدت أن درجات الحرارة ستقل تدريجيا ويكون الطقس أكثر برودة كلما اقتربنا من بداية فصل الشتاء، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع في حالة الدفء خاصة خلال فترة النهار، كما أنه لا ينصح بتخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترة الليل والتي تكون شديدة البرودة وتصل الحرارة لـ 13 درجة، وبعض مناطق الصعيد تسجل أقل من 10 درجات.

وأكدت أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق، ويجب توخي الحذر.

وتابعت: تبدأ الشبورة من الساعة الثالثة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا، وتتلاشى تدريجيا مع ظهور أشعة الشمس.

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