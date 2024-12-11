لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

03:16 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الطقس (3)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (1)
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس (9)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتسجل القاهرة 23 درجة نهارا.

وأكدت أن درجات الحرارة ستقل تدريجيا ويكون الطقس أكثر برودة كلما اقتربنا من بداية فصل الشتاء، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع في حالة الدفء خاصة خلال فترة النهار، كما أنه لا ينصح بتخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترة الليل والتي تكون شديدة البرودة وتصل الحرارة لـ 13 درجة، وبعض مناطق الصعيد تسجل أقل من 10 درجات.

وأكدت أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق، ويجب توخي الحذر.

وتابعت: تبدأ الشبورة من الساعة الثالثة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا، وتتلاشى تدريجيا مع ظهور أشعة الشمس.

لمزيد عن أخبار الطقس.. اضغط هنا

اقرأ أيضا:

الفيروس الغدي.. ما أبرز أعراضه لدى الأطفال وطرق الوقاية؟

التقديم غدًا.. رسميًّا وظائف جديدة في السعودية ورواتب تتخطى 121 ألف جنيه -تفاصيل

فيديو وصور- وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكي بجنود "قاهر- 3" لوحدات متمركزة شرق القناة

الحكومة: تغليظ عقوبة المتهرب من الخضوع لفحص كشف المخدرات

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التحديات وخطة العمل.. اجتماع رفيع المستوى يعزز تقدم الأعمال بمشروع "الضبعة" النووية

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة