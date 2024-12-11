فيديو وصور- وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكي بجنود "قاهر- 3" لوحدات متمركزة شرق القناة

إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط.. تفاصيل

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ( قاهر- 3) لعدد من وحدات قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح شريف العرايشي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والقوات المشاركة بالمشروع على توحيد الجهود والتدريب الجيد والواقعي والاستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والتوجية الطبوغرافى والتكتيكي لأوضاع القوات المنفذة، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المخططة التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالي لكافة العناصر.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالمشروع للوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر المتمركزة شرق القناة والاطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها.

ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالمشروع، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله لامتلاك القدرة لتظل القوات المسلحة هى الملاذ الأمن لحماية أمن مصر القومي، مشيراً إلى أهمية التواصل والتلاحم بين القادة والضباط وضباط الصف والجنود في ظل الإحترام المتبادل الذي يمثل المبادئ الراسخة داخل القوات المسلحة، وأشاد بالآداء المتميز الذي وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن رجال القوات المسلحة هم نبت من هذه الأرض يعملون على قلب راجل واحد للذود عن تراب مصر المقدس بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات في ظل مايموج به العالم من متغيرات متسارعة تتطلب اليقظة الدائمة للدفاع عن حدود الوطن.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.