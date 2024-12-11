وزير الشؤون النيابية لعضو البرلمان الأوروبي: استقرار مصر استقرار للمنطقة وأوروبا -تفاصيل اللقاء

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأربعاء، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك، والوفد المرافق لها.

وحضر اللقاء السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، رشا حمدي، وزير مفوض، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب المستشار محمود فوزي بتينيك سترايك والوفد المرافق لها، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياه والتنمية السكانية.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحًا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.

وأشار فوزي إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين؛ نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، منوهًا بأن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، وأكد أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة وأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد أقره البرلمان مؤخرًا.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهًا منه للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق أخرى.

وأوضح الوزير أن التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يتضمن شقَّين؛ الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية، ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب، فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.

وتابع وزير الشؤون النيابية: أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشكلاته الديموغرافية بتوفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين؛ للمنافسة في سوق العمل الأوروبية، لا سيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.

وتطرق الحديث إلى الحوار الوطني، وأوضح المستشار محمود فوزي أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجًا لتعزيز المشاركة السياسية؛ بما يعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شارك فيه كل أطياف المجتمع، وتوصياته تصدر بتوافق الآراء وليس بالتصويت بالأغلبية.

وقامت تينيك سترايك، عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرةً عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من إيضاحات.

وأكد المستشار محمود فوزي أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر؛ لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدةً بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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