اليوم.. قمة مصرية أيرلندية لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الدولية

دبلن - أ ش أ:

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه اليوم الأربعاء بالعاصمة الأيرلندية دبلن بإجراء مباحثات مهمة مع نظيره الأيرلندي مايكل دانييل هيجنز بمقر الرئاسة الأيرلندية.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر الرئاسة الأيرلندية حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت دبلن، حيث يستقبله أمين عام الرئاسة، ثم يقوم الرئيس السيسي بالتوقيع في السجل التاريخي للزيارات بحضور الرئيس الأيرلندي.

وسوف تتناول المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأيرلندي سبل دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات وكذلك تنسيق المواقف فيما يخص القضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوراتها الأخيرة.

كما يلتقى الرئيس السيسي أيضا بعد ظهر الأربعاء، سيمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي بمقر مجلس الوزراء الأيرلندي، حيث سيقوم الرئيس السيسي بالتوقيع في سجل زيارات مجلس الوزراء.

وسوف يعقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء أيرلندا يعقبها غداء عمل ومباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تركز على الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث سيستعرض الرئيس جهود التنمية المستدامة في مصر وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأيرلندية في مصر وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة المتجددة والطاقة الخضراء والقطاعات التكنولوجية الأخرى وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى آليات التعاون الثقافي.