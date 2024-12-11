على الحجار يتغنى بأشهر تترات المسلسلات الدرامية فى الأوبرا.. غدا

كتب- محمد شاكر:

يستعيد النجم على الحجار ذكريات نخبة من أشهر وأجمل تترات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها على مدار مشواره الفنى، وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء غد الخميس 12 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن أبرز الأعمال التي يقدمها الحجار بالحفل: مقدمة ونهاية المال والبنون، رحلة السيد أبو العلا البشرى ، أولاد آدم ، اللقاء الثانى، كناريا، الأيام، السيرة الهلالية، الشهد والدموع، عبد الله النديم، وجع البعاد، الرحايا، عمر بن عبد العزيز ، جزيرة غمام، الليل وآخره، الوقف، غوايش، ذئاب الجبل ، مسألة مبدأ، بوابة الحلوانى إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى منها بنت وولد، يا مصرى، أبو الريش و عارفة.

جدير بالذكر أن الفنان القدير على الحجار يعد واحداً من أهم المطربين المعاصرين الذين قدموا عدداً ضخما من المؤلفات الغنائية وتترات المسلسلات الدرامية الجادة وكان صوته المميز أحد عناصر التعبير عن مضامينها الهادفة ومن عوامل نجاحها الجماهيري.