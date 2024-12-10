وزير التموين يشارك في احتفال العيد الوطني لمملكة تايلاند

كتب- محمد سامي:

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفال الذي نظمته سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وأعرب الوزير في كلمته عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والودية بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، والتي تمتد لأكثر من سبعين عامًا من التعاون الوثيق والمتميز على كافة الأصعدة.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالي التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشاد وزير التموين بالدور البارز الذي تقوم به سفارة تايلاند بالقاهرة في دعم العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعميق التفاهم المشترك وإبراز الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى قدرة البلدين على تقديم نموذج ناجح للتعاون البنّاء.