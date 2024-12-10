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ساويرس: "شكل اللي حصل في سوريا هو مخطط سايكس بيكو الجديد"

10:12 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

نجيب ساويرس

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كتب- محمد شاكر:
اعتبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن ما جرى في سوريا وسيحدث بالمنطقة، هو مخطط "سايكس بيكو" الجديد.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء: "شكل اللي حصل في سوريا وهيحصل في المنطقة هو مخطط سايكس بيكو الجديد version 2.. سهولة انسحاب الجيش السوري من دمشق مريبة".

وقعت اتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام تركة "الدولة العثمانية" على الأراضي العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916.

وضع هذا الاتفاق أسس ترسيم الحدود الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشكّل ملامح المشهد الجيوسياسي للمنطقة بعد الحرب.

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نجيب ساويرس سقوط سوريا مخطط سايكس بيكو
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