"العمل: استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن استمرار استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكل المحافظات، والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، واليوم محافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة.

وقال الوزير، في بيان الثلاثاء، إن الانتهاء من استخراج 700 شهادة جديدة لعمال الإسكندرية، يأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والتأمين الصحي عليهم، حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين، أصبحت ضمن شروط التأمين الصحي، وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها بالانتقال إلى عمل آخر في الداخل والخارج، أو كوثيقة مطلوبة ضمن مسوغات التعيين.

وأوضح الوزير، أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال المهندس محمد كمال، مديرية مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، إن عملية الاختبارات واستخراج الشهادات بدأت بالعاملين بشركة "أوراسكوم" بمشروع المترو الجديد بمنطقة أبو قير بالمحافظة، حيث استهدف 700 عامل بالمشروع.

وأشار إلى أنه فور استخراج الشهادات تم تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية، بهدف تسهيل تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة من بين هؤلاء، والذين انضموا إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأكد المهندس محمد كمال، استمرار تنفيذ توجيهات وزير العمل للتوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة وتقديم الدعم والحماية لهم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الرعاية والحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.

شارك في متابعة الاختبارات واستخراج الشهادات: ريهام رجب عبد الحليم من العاملين بالإدارة المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، والمهندس محمد عبد الحكيم، والدكتور محمد صلاح، من الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأمل الجيوشي، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومي مطاع، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية عمل الإسكندرية.

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