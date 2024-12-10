"حماة الوطن" يرفض استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا

كتب- نشأت علي:

أعرب حزب حماة الوطن، عن رفضه التام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

وأكد الحزب، أن ما يقوم به الاحتلال استغلالًا للموقف عقب ما شهدته سوريا من تطورات سياسية مؤخرًا، وانتهاك لسيادة الدولة السورية وخرق واضح لاتفاق فض الاشتباك عام ١٩٧٤ بالمخالفة للقانون الدولي.

وأعلن حماة الوطن، تأييده الموقف المصري، المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية بالقيام بدورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها