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"حماة الوطن" يرفض استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا

04:30 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

حزب حماة الوطن

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كتب- نشأت علي:

أعرب حزب حماة الوطن، عن رفضه التام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

وأكد الحزب، أن ما يقوم به الاحتلال استغلالًا للموقف عقب ما شهدته سوريا من تطورات سياسية مؤخرًا، وانتهاك لسيادة الدولة السورية وخرق واضح لاتفاق فض الاشتباك عام ١٩٧٤ بالمخالفة للقانون الدولي.

وأعلن حماة الوطن، تأييده الموقف المصري، المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية بالقيام بدورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

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حزب حماة الوطن المنطقة العازلة مع سوريا استيلاء الاحتلال على المنطقة العازلة سيادة الدولة السورية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
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