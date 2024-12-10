للاستفادة من الأوقات الصديقة.. طريقة ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع



كتب- محمد صلاح:

يعاني بعض المواطنين، من عدم معرفتهم ودرايتهم ببعض الخطوات المهمة الواجب اتباعها خاصة فيما يتعلق باستخدام العدادات مسبقة الدفع عند تركيبها كى يستثني لهم الاستفادة من بعض المميزات التي تتمتع بها تلك العدادات.

في مقدمتها أهمية ضرورة ضبط الوقت والتاريخ لضمان عدم حرمان المواطن من الاستفادة من الساعات الصديقة التي لا يفصل فيها العداد حتى في حالة نفاذ الرصيد علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى واﻻستمرار في الشرائح المرتفعة وسحب رصيد من عداد الكهرباء.

ويستعرض "مصراوى" فيما يلى كافة المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:-

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل في الساعات والأيام الصديقة في حالة نفاد الرصيد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.



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