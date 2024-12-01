مياه القاهرة: انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمنيل لحدوث كسر مفاجئ

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع الروضة بالمنيل مما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "المنيل - الخليفة - مصر القديمة".

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بكافة معدات الشركة والمهندسين والفنيين لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

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