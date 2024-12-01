"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة

كتبت -داليا الظنيني:

انتقد وليد البطوطي المرشد والخبير السياحي، قطع الكهرباء عن معبد دندرة.

وقال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي": ظللت في جولة سياحية لمدة ٣ ساعات والكهرباء منقطعة وعملنا الجولة بالكشاف.

وأضاف البطوطي: الطريق الزراعي من الأقصر إلى قنا، مليء بالمطبات والتكاتك وغيرها من الأمور التي لا تليق.

وأكمل البطوطي: إحدى السيدات التي كانت معنا في الجولة السياحية استلفت الكشاف لتدخل الحمام وأنا كان قلبي منقبض و" مخضوض".

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