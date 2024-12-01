"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة
كتبت -داليا الظنيني:
انتقد وليد البطوطي المرشد والخبير السياحي، قطع الكهرباء عن معبد دندرة.
وقال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي": ظللت في جولة سياحية لمدة ٣ ساعات والكهرباء منقطعة وعملنا الجولة بالكشاف.
وأضاف البطوطي: الطريق الزراعي من الأقصر إلى قنا، مليء بالمطبات والتكاتك وغيرها من الأمور التي لا تليق.
وأكمل البطوطي: إحدى السيدات التي كانت معنا في الجولة السياحية استلفت الكشاف لتدخل الحمام وأنا كان قلبي منقبض و" مخضوض".
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