الغرف السياحية: الحج مقتصر على من لم يؤدي الفريضة قبل ذلك

كتبت- داليا الظنيني:

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الحد الأقصى للتكلفة للحج البري الاقتصادي هذا العام هو 225 ألف جنيه، موضحًا أن هناك ارتفاعًا في الإقامة والفنادق بالسعودية بـ25% كقيمة خدمة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة زيادة أسعار الحج هذا العام تتراوح بين 11% لـ 33%، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في الإقامة والفنادق بالسعودية بـ25% كقيمة خدمة.

وتابع:تنظيم رحلات حج بأقل من التكلفة مقابل التقصير في الخدمات سيترتب عليه معاقبة الشركة المنظمة، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة السنوية في رحلات الحج هذا العام منطقية جدًا، مبينًا أن الحج مقتصرًا على من لم يؤدي مناسك الحج في مرات سابقة حتى لو كان من المقتدرين أصحاب الأموال.

اقرأ أيضا:

سعر الدولار وقناة السويس.. نص تصريحات رئيس الوزراء اليوم

الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة



