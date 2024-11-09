مبتكر نظارة المكفوفين: عدد متابعيني ارتفع لنصف مليون بعد دعم تامر حسني

كتب- حسن مرسي:

أعرب الطفل أنطونيوس ماجد، مبتكر نظارة المكفوفين، عن امتنانه لدعم المطرب تامر حسني، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في زيادة شهرته ووصوله إلى جمهور أوسع.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أشار ماجد إلى أن عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نصف مليون متابع.

أشار أنطونيوس، أنه بدأ رحلته في عالم الابتكار منذ الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن والديه دائمًا ما يقدمون له الدعم والتشجيع للاستمرار في ابتكاراته.

وأكد مبتكر نظارة المكفوفين، أن وزارتي الشباب والتربية والتعليم تواصلت معه لتبني أفكاره ومشاريعه، كما تم عرض عليه فرصة للدراسة في الجامعة، مما يفتح أمامه آفاقاً واسعة لتحقيق المزيد من الإنجازات.