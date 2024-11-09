إعلان

مبتكر نظارة المكفوفين: عدد متابعيني ارتفع لنصف مليون بعد دعم تامر حسني

11:09 م السبت 09 نوفمبر 2024

أنطونيوس ماجد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أعرب الطفل أنطونيوس ماجد، مبتكر نظارة المكفوفين، عن امتنانه لدعم المطرب تامر حسني، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في زيادة شهرته ووصوله إلى جمهور أوسع.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أشار ماجد إلى أن عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نصف مليون متابع.

أشار أنطونيوس، أنه بدأ رحلته في عالم الابتكار منذ الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن والديه دائمًا ما يقدمون له الدعم والتشجيع للاستمرار في ابتكاراته.

وأكد مبتكر نظارة المكفوفين، أن وزارتي الشباب والتربية والتعليم تواصلت معه لتبني أفكاره ومشاريعه، كما تم عرض عليه فرصة للدراسة في الجامعة، مما يفتح أمامه آفاقاً واسعة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

أنطونيوس ماجد نظارة المكفوفين تامر حسني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا