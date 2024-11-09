"الحديدي" بعد حكم الدستورية: مشروع القانون كان يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بحكم الدستورية العليا الخاص بنظام الإيجار القديم، ووصفته بـ"التاريخي".

وقالت "الحديدي"، عبر حسابها بمنصة "إكس": "وأخيرًا حكم تاريخي للدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم باختصار الحكم: يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة مع الإقرار بالامتداد القانوني (يحتاج إلى تحديدٍ فى القانون)، كما يُلزم البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الإنعقاد الحالي الذي ينتهى في يوليو القادم".

وتابعت: "هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديدة في برنامجي، والقانون شبه جاهز إلا إنه كان دائمًا يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة، الآن المشرع والحكومة معًا أمام حكم دستورية ملزِم وننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة للجميع والتي تأخرت لعقود".

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".