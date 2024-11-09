طلب إحاطة يتهم وزارة الشباب والرياضة بالتراخي في تطوير ستاد سوهاج

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، انتقادات لوزارة الشباب والرياضة بسبب تراخيها في تطوير استاد سوهاج، الذي يعد من أهم المنشآت الرياضية في المحافظة.

وقدم النائب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مُوجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأشار "قورة" في طلبه إلى أن استاد سوهاج، رغم أهميته الكبيرة لأبناء وشباب المحافظة، لم يشهد أي تطوير منذ تسليمه إلى إحدى الشركات في 17 فبراير 2020.

وذكر أن الخدمات الرياضية والاجتماعية توقفت باستثناء حمام السباحة، مما أدى إلى توقف استضافة أي فعاليات رياضية أو مهرجانات في الاستاد.

كما تساءل عن أسباب عدم تخصيص دعم لتطوير الاستاد، خاصة أنه يعتبر الوحيد المناسب لاستضافة المباريات في المحافظة.

وأكد أهمية تطوير المنشآت الرياضية لتحقيق أهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر.

وأشار إلى أن تصريحات وزير الشباب والرياضة حول اهتمام الرئيس بالرياضة لم تجد طريقها للتنفيذ في حالة استاد سوهاج.

وطالب النائب بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته واتخاذ توصيات عاجلة لإعادة تطوير الاستاد وتحويله إلى قرية أوليمبية لتكون متنفسًا مهمًا للشباب والرياضيين في المحافظة.