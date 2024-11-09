حالات الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة وتركيب عدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة شاملة لاستبدال العدادات القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة، وحل مشاكل الفواتير المتراكمة، بالإضافة إلى ضمان مراقبة أدق لاستهلاك الكهرباء، وتوفير تجربة أكثر راحة وأمانًا للمستهلكين.

حالات الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة

- إتلاف الأختام: إذا قام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- توصيل غير قانوني: في حال توصيل الكهرباء بدون عداد بطرق غير قانونية.

- إمداد آخرين بالكهرباء: عند إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

- تغيير الموقع أو النشاط: تغيير موقع أو نشاط الوحدة السكنية المتعاقد عليها دون إبلاغ وزارة الكهرباء.

- عدم تسجيل قراءة العداد: تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

خطوات التحويل إلى عداد مسبق الدفع

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء وتقديم المستندات المطلوبة: عقد ملكية الوحدة، صورة البطاقة الشخصية، وتقديم طلب رسمي للتحويل.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام العداد مسبق الدفع، الذي يمكن شحنه برصيد مالي بدءًا من 10 جنيهات.