نشرة التوك شو| حقيقة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج ومخططات إزالة دير سانت كاترين

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شعبة المحمول توضح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

خلال مداحلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح رمضان، أن هناك اجتماع الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

محافظ جنوب سيناء يكذب شائعات إزالة دير سانت كاترين

نفى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخططات لإزالة دير سانت كاترين التاريخي.

خلال مداحلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد المحافظ على المكانة الحضارية والتاريخية لدير سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.

"إسكان النواب": مصر تستهدف الوصول إلى 17% من حيزها العمراني خلال 3 سنوات

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القاهرة تعتبر واحدة من أعرق العواصم وأهم الحضارات في العالم، وهو ما جعلها الخيار الأمثل لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

وقال النائب طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على صدى البلد، إن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات المتعلقة بقضايا التنمية الحضارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غدًا

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من وجود منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من غد السبت يعمل على وجود سحب ممطرة على محافظات شمال البلاد.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الأمطار ستكون متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية، بينما تكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري.

غير مصرح بها.. المصل واللقاح تُحذر من حقنة البرد: تركيبة اجتهادية قد تسبب الوفاة

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك العديد من الأمراض تزيد انتشارها في فصل الشتاء من بينها البرد والأنفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء في الطب اسمه "حقنة البرد" وهو مصطلح أطلقه البعض، حيث لا يوجد إلا لقاح الأنفلونزا الموسمي.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أضاف محمدي: "حقنة البرد" هي تركيبة اجتهادية وغير مصرح بها، وقد تؤدي إلى الوفاة ولذلك أطلق عليها التركيبة الشيطانية لأنها لا تعتمد إلى أي قاعدة علمية واضحة.

حسام موافي: الثواب والعقاب في معاملة الأبوين جزاء مؤجل

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأم والأب لهما منزلة كبيرة، لا يعرفهما الكثير إلا بعد وفاتهما.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد أن الله تعالى ميز الأم والأب بمنزلة كبيرة، حيث قال عنهما في القرآن الكريم: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا"، مضيفًا أن الثواب والعقاب في معاملة الأبوين جزاء مؤجل.

الزراعة: 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة

أكد الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن المنافذ الزراعية تلعب دورًا حيويًا في دعم المزارعين من خلال شراء محاصيلهم، مما يساعد على تحسين دخلهم وتقليل الاعتماد على الوسطاء، ويحقق فوائد كبيرة لهم.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر قناة "dmc"، أوضح الفول، أن المنافذ تعمل على كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار غير الوطنيين خلال الأزمات، مما يضمن وصول السلع بأسعار معقولة للمواطنين.