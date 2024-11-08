محافظ جنوب سيناء يكذب شائعات إزالة دير سانت كاترين

كتب- حسن مرسي:

نفى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخططات لإزالة دير سانت كاترين التاريخي.

خلال مداحلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد المحافظ على المكانة الحضارية والتاريخية لدير سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن أي نجاح تحققه الدولة يعزز من مكانة هذا الدير العريق.

وأعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، أن هذا المشروع الضخم يتجاوز تكلفته 15-16 مليار جنيه، ويهدف إلى تطوير المدينة بشكل كامل وتجهيزها لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما أكد أن هذا المشروع سيتم الافتتاح بشكل رسمي في منتصف أبريل المقبل، تزامنًا مع احتفالات أبريل ويوم اليونسكو العالمي، وذلك توثيقًا لرحلة النبي موسى عليه السلام.

وشدد المحافظ على أن دير سانت كاترين يمثل قيمة تاريخية وحضارية عالمية، وهو مكان مقدس نزلت فيه نصوص قرآنية. وأكد على التزام الدولة المصرية بحماية هذا التراث العالمي ودعم قيم السلام.

وأشار المحافظ إلى أن التطوير يتم بدعم من شركاء دوليين، من بينهم المجتمع اليوناني، رغم محاولات البعض التشويش على هذا المشروع.