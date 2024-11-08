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حسام موافي: الثواب والعقاب في معاملة الأبوين جزاء مؤجل

08:07 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأم والأب لهما منزلة كبيرة، لا يعرفهما الكثير إلا بعد وفاتهما.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد أن الله تعالى ميز الأم والأب بمنزلة كبيرة، حيث قال عنهما في القرآن الكريم: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا"، مضيفًا أن الثواب والعقاب في معاملة الأبوين جزاء مؤجل.

وتعليقًا على واقعة ترك أم لابنتها الرضيعة، تابع موافي: الأمهات التي تترك أولادها في الصغر عقابهن مؤجل عند الله تعالى، وسوف تندم أي أم قصرت في تربية أولادها.

واختتم قائلا: يجب على الأبناء طاعة الوالدين، وأن يدركوا جيدا أن ما يفعله اليوم مع والده سيفعله أبنائه معه مستقبلا، خاصة الأم التي لها منزلة أعظم عند الله.

الدكتور حسام موافي الثواب والعقاب في معاملة الأبوين الأم والأب لهما منزلة كبيرة برنامج رب زدني علما يجب على الأبناء طاعة الوالدين
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