بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حول "حافظ على كل قطرة ماء .. واحذر من القمار بكل صوره".

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا 25 أكتوبر 2024، هو "حافظ على كل قطرة ماء .. واحذر من القمار بكل صوره"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: