التنمية المحلية توضح أهمية أطلس المدن المصرية المستدامة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن أطلس المدن المصرية المستدامة؛ يقدم صورة شاملة عن حالة الاستدامة في المدن المصرية من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، كما يرصد الآثار المترتبة على تغير المناخ على مستوى المحافظات والأقاليم.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أشار قاسم، إلى أن الأطلس يمثل أداة قوية لقياس مدى استدامة المدن المصرية وتأثير تغير المناخ عليها، ويعد نتاج تعاون مشترك بين عدة وزارات وهيئات حكومية والبنك الدولي.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الأطلس يعتبر أداة أساسية لصناع القرار والمخططين الحضريين، حيث يوفر لهم بيانات دقيقة وشاملة تساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التنمية الحضرية.

وشدد متحدث إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة" يمثل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة. هذا الأطلس يوفر رؤية شاملة لحالة المدن المصرية، ويساعد في وضع خطط مستقبلية لتحقيق مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.