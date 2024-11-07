استشاري أمراض باطنة يكشف أسباب انتشار الأمراض التنفسية في هذا التوقيت

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور ماهر الجارحي، استشاري أمراض باطنة وحساسية الصدر، من انتشار الأمراض التنفسية بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تغير الفصول.

وأوضح الجارحي في لقائه عبر قناة "الناس" أن الأمراض التي تنتشر في مثل هذا التوقيت تنقسم إلى نوعين رئيسيين: أمراض الجهاز التنفسي العلوي وأمراض الجهاز التنفسي السفلي، مثل نزلات البرد.

وأكد أن نزلات البرد، على الرغم من كونها شائعة وغير مقلقة في الغالب، إلا أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ولذلك، يجب أخذ هذه الأمراض على محمل الجد واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي إلى أن الزكام والنزلة الفيروسية هما من أولى علامات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، حيث تظهر أعراض مثل الصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وآلام الجسم.