قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات

كتب- محمد سامي:

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط بمشاركة الأجهزة التنفيذية، حيث اصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لاستقبال المضارين من الأزمة.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة، بحضور محافظ الغربية ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف ورؤساء الجامعات.

وفي نهاية الفعاليات، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل رفعة مصر، وعدد من ذوي الهمم.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، وتنظيم عدد من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لاستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات

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